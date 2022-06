Matej Jug arbitra o Portugal-República Checa

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para quinta-feira, pelas 19h45.Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a "final four", Portugal lidera depois de ter batido no domingo a Suíça por 4-0, com os mesmos quatro pontos da República Checa, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.A UEFA anunciou também a nomeação do português Fábio Veríssimo para arbitrar o jogo entre a Noruega e a Eslovénia, da terceira ronda do grupo B4 da Liga das Nações, com Bruno Jesus e Pedro Mota como árbitros assistentes.Na partida entre os noruegueses, lideres do agrupamento com duas vitórias, e os eslovenos, que ocupam o último lugar e ainda não pontuara, Fábio Veríssimo, de 39 anos, vai ter como quarto árbitro Miguel Nogueira.Esta partida está agendada também para quinta-feira, em Oslo.