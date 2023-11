Matheus Nunes e Raphaël Guerreiro condicionados

O futebolista dos ingleses do Manchester City apresentou queixas musculares após o apronto de terça-feira e encontra-se em dúvida para os dois últimos jogos do Grupo J de apuramento para o Euro2024, sendo a maior ausência do apronto matinal desta quarta-feira, que se realizou, como habitual, no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.Já o lateral esquerdo Raphaël Guerreiro, que atua nos alemães do Bayern de Munique, voltou a ficar pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação, depois de entrar na lista de convocados em vez de Nélson Semedo, que se lesionou ao serviço do Wolverhampton.Desta forma, o selecionador Roberto Martínez pôde contar no treino com os restantes 19 jogadores de campo - que, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, realizaram exercícios com e sem bola -, mais os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá, que fizeram trabalho específico junto de uma baliza, no relvado secundário.A equipa das quinas viaja ainda hoje para Zurique, na Suíça, num voo agendado para as 14h30, sendo que, na chegada a Vaduz, no Liechtenstein, o selecionador e um atleta a designar estarão presentes na conferência de imprensa de antevisão desse encontro.A seleção nacional entra em campo já apurada e com o primeiro lugar do agrupamento garantido, num duelo que terá início às 19h45 em Lisboa de quinta-feira, em Vaduz, da nona e penúltima ronda do apuramento para o Campeonato da Europa.Após o encontro em Vaduz, Portugal conclui a fase de apuramento no domingo, frente à congénere da Islândia, em partida agendada para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.Portugal lidera com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda colocada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta classificada, com 10, à frente da Bósnia-Herzegovina, que tem nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.