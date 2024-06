Mielcarski acredita em Portugal e elogia Francisco Conceição

"Tem jogadores de qualidade e pode ganhar a qualquer equipa. O futebol europeu tem muito respeito pelo futebol português e pelos jogadores lusos, que estão a sair para a Europa e são referências nos seus clubes", disse o antigo internacional polaco, que está na Alemanha a acompanhar a prova.

Mielcarski, atualmente com 53 anos, representou o FC Porto durante quatro épocas, entre 1995 e 1999, conquistando quatro campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira. Apesar de afastado, continua a falar português fluente e refere mesmo que Portugal é a sua segunda pátria, mantendo-se atento aos desempenhos do FC Porto e da seleção lusa.

"Ninguém ficará surpreendido se Portugal estiver entre os quatro melhores. Depois, nas meias-finais, um erro de um jogador, um penálti ou um erro do árbitro podem definir um jogo, mas os jogadores portugueses têm tanta qualidade que podem ganhar", salientou.

Nos "dragões", Mielcarski foi companheiro de equipa de Sérgio Conceição, a quem deixou elogios pelo seu percurso como treinador, e desejou sorte ao seu filho Francisco, um dos 26 convocados de Portugal e que marcou o golo do triunfo na estreia frente à República Checa.

"Vi alguns jogos do filho do Sérgio, em especial na Liga dos Campeões, e gostei. Vou torcer por ele e espero que tenha sucesso na seleção", defendeu.

O antigo avançado demonstrou ainda um enorme respeito por Cristiano Ronaldo, que conta já com seis presenças em Europeus, deixando também elogios ao central Pepe.

"Ronaldo tem muitos golos marcados pelos clubes onde passou e pela seleção. É um exemplo para todos os jovens em todo o mundo. Com 39 anos tem sempre fome de querer mais e isso é bom para os futuros jogadores de Portugal. É impressionante e difícil de imaginar que um jogador possa ter tantos Europeus disputados. O Pepe também, já com 41 anos", frisou.

Portugal estreou-se no Europeu com uma vitória por 2-1 frente à República Checa, com um golo de Francisco Conceição, já nos descontos, a dar o triunfo.