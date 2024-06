Os jogadores portugueses Rodrigo Mora e Geovany Quenda fazem parte do 'onze' ideal do Europeu sub-17 de futebol, prova que terminou na passada quarta-feira com o triunfo na final da Itália sobre Portugal por 3-0.

Segundo o 'onze' divulgado hoje pela UEFA e definido pelo painel de Observadores Técnicos do organismo, Portugal é, a par da Dinamarca, a segunda equipa mais representada, com dois jogadores, sendo a Itália, vencedora do torneio, a equipa que colocou mais atletas, com cinco.