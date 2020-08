Moreirense oficializa guarda-redes Kewin para a próxima época

O clube do concelho de Guimarães tem ainda a opção de comprar o passe do guardião brasileiro, de 25 anos, que, neste ano, realizou 14 jogos no campeonato do estado de São Paulo, competição em que o Mirassol atingiu as meias-finais.



Kewin representou ainda o Red Bull Brasil, o América, Boa Esporte e o Bragantino, equipa que subiu ao principal campeonato brasileiro em 2019, com o guarda-redes a disputar um jogo.



O futebolista de 25 anos é o quarto reforço confirmado pelo Moreirense no mercado de transferências em curso, depois do lateral esquerdo Pedro Amador, oriundo do Sporting de Braga, e do defesa central Nahuel Ferraresi, emprestado pelo Manchester City (Inglaterra) e do extremo Yan, cedido pelo Palmeiras (Brasil).



A equipa treinada por Ricardo Soares regressa ao trabalho na segunda-feira.