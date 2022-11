Mundia2022. Argentina chama Almada para render Correa

Joaquín Correa, cuja lesão não foi especificada, marcou um dos cinco golos com que a Argentina venceu na quarta-feira os Emirados Árabes Unidos, num jogo de preparação para o Mundial que começa no domingo.



Aos 21 anos, Thiago Almada poderá tornar-se no primeiro jogador da liga de futebol norte-americana (MLS) a representar a seleção argentina numa fase do Mundial, depois de se ter estreado com a camisola "albiceleste" em setembro, num particular frente às Honduras.



Na quarta-feira, Scaloni chamou o avançado do Atlético de Madrid Ángel Correa para substituir Nico González, que se lesionou durante um treino.



A Argentina integra o grupo C do Mundial, com Arábia Saudita, México e Polónia, estreando-se na próxima terça-feira (22 de novembro), frente aos sauditas.



Lista dos 26 convocados da Argentina:



- Guarda-redes: Emiliano Martínez (Aston Villa, Ing), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal, Esp).



- Defesas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid, Esp), Cristian Romero (Tottenham, Ing), Nicolás Otamendi (Benfica, Por), Nicolás Tagliafico (Lyon, Fra), Gonzalo Montiel (Sevilha, Esp), Germán Pezzella (Betis, Esp), Lisandro Martínez (Manchester United, Ing), Marcos Acuña (Sevilha, Esp) e Juan Foyth (Villarreal, Esp).



- Médios: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, Esp), Leandro Paredes (Juventus, Ita), Guido Rodríguez (Betis, Esp), Alejandro 'Papu' Gómez (Sevilha, Esp), Alexis MacAllister (Brighton, Ing), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Ale) e Enzo Fernández (Benfica, Por).



- Avançados: Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Fra), Lautaro Martínez (Inter Milão, Ita), Ángel Di María (Juventus, Ita), Ángel Correa (Atlético Madrid, Esp), Julián Álvarez (Manchester City, Ing), Paulo Dybala (Roma, Ita) e Thiago Almada (Atlanta United/EUA).