Mundial 2022. Azerbaijão - Portugal na RTP

Portugal é um dos líderes do grupo, com 10 pontos, a par da Sérvia, que no sábado goleou por 4-1 o Luxemburgo, terceiro colocado, com seis pontos, seguindo-se irlandeses e azeris, ambos com um.





Jogo desta terça-feira:





Constituição oficial das seleções de futebol do Azerbaijão e de Portugal, que hoje se defrontam, a partir das 17:00 (em Lisboa), no Estádio Olímpico de Baku, em jogo da sexta jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial2022:







- Azerbaijão:



1. Magomedaliyev.



14. Badalov.



4. Hahgverdi.



3. Salahli.



13. Abbas Hüseynov.



8. Makhmudov.



2. Garayev (capitão).



19. Khalilzade.



7. Alaskarov.



20. Ozobic.



10. Emreli.



Suplentes:



12. Dzhenetov.



23. Bayramov.



5. Mustafazade.



6. Mustafayev.



9. Ghorbani.



11. Sheydaev.



15. Tashgin.



16. Nuriiev.



17. Tural Bayramov.



18. Aliyev.



21. Ibrahimli.



22. Sadikhov.



Selecionador: Giovanni de Biasi.







- Portugal:



1. Rui Patrício.



20. João Cancelo.



4. Rúben Dias.



3. Pepe.



5. Raphaël Guerreiro.



6. João Palhinha.



8. João Moutinho (capitão).



11. Bruno Fernandes.



21. Diogo Jota.



10. Bernardo Silva.



9. André Silva.



Suplentes:



12. Anthony Lopes.



22. Diogo Costa.



2. Nélson Semedo.



14. Domingos Duarte.



13. Danilo.



19. Nuno Mendes.



18. Rúben Neves.



23. João Mário.



16. Otávio.



7. Francisco Trincão.



15. Rafa.



17. Gonçalo Guedes.



Selecionador: Fernando Santos.





Árbitro: Marco Guida (Itália).