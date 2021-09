Mundial 2022. Portugal convence na vitória sobre o Azerbaijão

Supremacia quase total da Seleção portuguesa em Baku. Já depois do minuto 25, Bernardo Silva e André Silva colocaram Portugal na frente com dois golos que fizeram o resultado ao intervalo. Diogo Jota aumentou para 3-0 deixando Portugal ainda mais confortável nesta deslocação.



Portugal isolou-se provisoriamente na liderança do Grupo A, com mais três pontos do que a Sérvia, que se desloca ainda hoje à República da Irlanda.