Mundial de andebol. Paulo Pereira quer chegar aos "quartos"

Inserido no Grupo E da fase preliminar, Portugal tem a vantagem de teoricamente começar com jogos de dificuldade ascendente – EUA (quarta-feira), Brasil (sexta-feira) e Noruega (domingo) -, mas na ronda principal cruza com o F, dos candidatos Suécia e Espanha.



“Temos os EUA no primeiro jogo, que estamos obrigados a ganhar, não há nenhuma dúvida, e que nos pode permitir defrontar o Brasil com mais possibilidades, pois é uma seleção fortíssima, com jogadores fantásticos e um modelo de jogo otimizado”, disse à agência Lusa Paulo Pereira.



O jogo com o Brasil, que antecede o último da primeira fase com a coanfitriã e candidata Noruega, em Oslo, é crucial para as aspirações nacionais, no que toca a passar à ronda principal com pontos e poder ainda aspirar aos quartos de final.



“É fundamental passar com pontos, porque vamos cruzar com um grupo muito forte [com a Suécia, Espanha e Japão] e depois é ir vendo o que acontece dia a dia, mas creio que estaremos sempre a tempo de recuperar”, justificou Paulo Pereira.



O selecionador reafirma que “é fundamental vencer os EUA”, “crucial triunfar frente ao Brasil” e quanto à Noruega, apesar de reconhecer que é favorita, recorda que Portugal já derrotou os nórdicos na fase principal do Euro2024 (37-32),



“Se os vencemos no Europeu do ano passado, porque não voltar a ganhar. Se conseguirmos controlar bem as emoções e melhorar alguns aspetos que sabemos que temos que melhorar, porque senão não podemos ser competitivos, creio que temos essa opção”, adianta.



Melhorar na defesa e no ataque



Paulo Pereira refere que tem plena confiança na seleção, que ambiciona a escrever história no Mundial, melhorando o 10.º lugar alcançado no Egito2021, e recorda que os "heróis do mar" já mostraram muitas vezes que podem “fazer resultados bons com muitas contrariedades pelo caminho”.



“O grupo está ambicioso. Agora, temos que adequar a ambição à forma como nos preparamos para atingir esses objetivos. Temos que nos preparar melhor e cuidar de alguns aspetos chave”, explica o selecionador, que aponta a falta de tempo para afinar a equipa.



Paulo Pereira adianta que este é o campeonato, dos sete em que participa desde 2020, que a seleção teve menos tempo para se preparar e lamenta que não haja um torneio em Portugal que servisse de derradeiro ensaio e evitasse deslocações.



“Vamos tentar contrariar esta tendência de entre mais treino mais rendimento com o treinar menos e rentabilizar o tempo que temos disponível para preparar as competições”, refere Paulo Pereira.



Paulo Pereira, de 59 anos, aponta que a seleção, “que possui atletas com bastante qualidade”, “tem de melhorar quer na defesa quer no ataque e sobretudo na transição defensiva, na forma como corre para trás, para não sofrer golos em contra-ataque”.



“Se nós estivermos aptos a recuperar defensivamente para não sofrer golos de contra-ataque fáceis vamos ser mais competitivos e podemos chegar mais à frente e atingir o nosso objetivo de chegar aos quartos de final”, concluiu.