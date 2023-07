Mundial feminino. Ana Borges em gestão de esforço no treino

A futebolista do Benfica, de 20 anos, lesionou-se em 1 de julho, no empate a zero num particular realizado no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, e, desde então, ainda não esteve em pleno às ordens de Francisco Neto.Pelo contrário, a central Diana Gomes, que assustou no treino aberto de segunda-feira, já integrou a sessão em pleno, juntando-se no lote de recuperadas à também central Sílvia Rebelo e à média Fátima Pinto.A sessão de treino do conjunto das quinas contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, que está em Auckland na qualidade de membro do FIFA Council.A formação das quinas defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 8h30 de Lisboa, em Dunedin, em encontro da jornada inaugural do Grupo E.