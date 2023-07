Mundial feminino. Andreia Norton já pensa na estreia

”, recordou a internacional portuguesa em entrevista à Lusa.Na primeira de, até agora, 75 internacionalizações "AA", em 25 de outubro de 2016, em Cluj, na Roménia, Andreia Norton deu a Portugal, com um golo no prolongamento (1-1), a sua primeira fase final e, desde aí, muito mudou.”, frisou a futebolista do Benfica.A subida de nível da seleção das quinas também está interligada com a experiência adquirida por várias jogadoras no estrangeiro, como Andreia Norton, que chegou a passar pelo FC Barcelona, o atual campeão europeu de clubes.”, explicou.O conjunto comandado por Francisco Neto cresceu e as jogadoras sentem-no no campo.”, frisou.De acordo com Andreia Norton, a formação das quinas, que no caminho para o Mundial2023 afastou formações como a Sérvia, a Bélgica, a Islândia ou os Camarões, é agora uma equipa à qual os adversários reconhecem capacidade.”, explicou.O desafio agora é o Mundial2023 e Andreia Norton desvaloriza a paragem pós campeonato, o facto de ser inverno na Nova Zelândia ou mesmo a previsível ausência de muitos adeptos lusos nas bancadas, devido à enorme distância.”, disse.A estreia será no dia 23 de julho, às 08:30 (em Lisboa), em Dunedin, na Nova Zelândia, num jogo com caráter muito importante, face aos Países Baixos, com os quais Portugal perdeu por 3-2 no Europeu de 2022, depois de recuperar de 0-2 para 2-2.”, afirmou.Quanto a objetivos, Andreia Norton garante que Portugal vai tentar chegar o mais longe possível, ao “mais alto patamar”, para “dar muitas alegrias aos portugueses”, ainda que pensando num jogo de cada vez.Para que isso seja possível, a internacional lusa promete fazer a sua parte, que passa por “”.A seleção portuguesa feminina de Portugal é estreante no Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, com a seleção lusa integrada no Grupo E, com Países Baixos (jogo em 23 de julho, em Dunedin), Vietname (27, em Hamilton) e Estados Unidos (1 de agosto, em Auckland).