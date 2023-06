Mundial feminino. Diana Silva garante seleção pronta

”, anteviu a jogadora do Sporting aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Diana Silva confessou que, ao jogar na frente de ataque, sente a responsabilidade de marcar golos e espera não defraudar as expetativas.”, afirmou a jogadora de 28 anos, assumindo que chegar ao Mundial é um ponto alto na carreira: “".A internacional lusa deixou aos adeptos o repto para que acompanhem os jogos da seleção nacional no Mundial e acredita que a sua energia pode sentir-se do outro lado do mundo.”, concluiu a jogadora.





Jogadoras submetidas a controlo antidoping



A seleção portuguesa feminina de futebol foi hoje submetida a um controlo antidoping, realizado pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), a pedido da FIFA, com vista à participação no Campeonato do Mundo.



Algumas jogadoras da equipa portuguesa que vai estar no Mundial2023, na Austrália e Nova Zelândia, foram sujeitas a testes de controlo antidoping, sendo que este é um procedimento habitual antes das grandes competições.



As atletas foram escolhidas aleatoriamente, numa ação que se realizou antes do treino da equipa marcado para esta manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras.





A seleção feminina de futebol portuguesa, composta por 23 jogadoras e liderada por Francisco Neto, permanecerá na Cidade do Futebol até dia 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia.



Antes dessa data, a equipa nacional fará dois jogos de preparação, o primeiro frente à Inglaterra, em 1 de julho, e o segundo diante da Ucrânia, em 7 de julho.



A estreia de Portugal no Campeonato do Mundo está agendada para dia 23 de julho, frente aos Países Baixos, em Dunedin, Nova Zelândia, seguindo-se o confronto com o Vietname, em 27 de julho, e o jogo com os Estados Unidos em 1 de agosto.



O Mundial2023 feminino realiza-se entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.