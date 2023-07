Mundial feminino. Diana Silva quer começar bem

Um resultado diferente é também o que os portugueses esperam, face aos progressos da formação das quinas.



"Neste momento, as pessoas já esperam um pouquinho mais de nós - é natural, nós também nos colocámos nesta posição. É uma pressão positiva, quer dizer que estamos neste palco, um palco maior. Não acho que a equipa tenha, de todo, de se sentir pressionada. Como disse, vamos para tentar o melhor resultado possível”, garantiu.



E se esse resultado for um empate, não será mau: “Eu acho que o empate é um resultado positivo - não perder pontos (para os Países Baixos) é um resultado positivo -, mas não olhamos ainda à pontuação que podemos tirar deste jogo, olhamos sim para fazer uma exibição bem conseguida, cumprir os objetivos que nos foram pedidos e, no final, fazemos as contas”.



Quanto à tática, Diana Silva garante uma equipa preparada para vários sistemas, nomeadamente o de três centrais, usado no recente particular com a Ucrânia (vitória de Portugal por 2-0).



“Sinto-me igualmente confortável. O selecionador procura sempre que nós entendamos tudo antes do jogo e que sejamos bastante organizadas, e acho que esta equipa está preparada para jogar com esta tática também”.



A formação das quinas defronta as neerlandesas, as vice-campeãs mundiais em título, no domingo, pelas 8h30 de Lisboa), em Dunedin, na Nova Zelândia, em encontro da jornada inaugural do Grupo E.





