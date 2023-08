Mundial feminino. Dolores Silva: "Fica um sabor agridoce"

A capitã da equipa das quinas começou por realçar: "Difícil expressar em palavras o que o balneário está a sentir. Se havia alguém que não acreditava, não éramos nós. Orgulhosa da minha equipa, o que fizemos nestas semanas. Chegar a hoje, depender só de nós, e fazer o que fizemos com as bicampeãs do mundo… Todas as meninas que nos viram, que sonhavam cá estar… Entrámos em campo por elas, por todas as mulheres, para ser inspiração para Portugal. Fica um sabor agridoce".Sobre a evolução da equipa frisou: "Muito orgulho. Como disse não dá para explicar o que sentimos, o que isto representa para nós, para todas as meninas, para todas as mulheres. Fomos Portugal e mostrámo-lo sem medo. Com respeito, mas sem medo. Serve para inspirar quem está em casa. Que acreditem. Olhem para a jogadora portuguesa com mais respeito e dignidade, o talento está lá. Nunca desistam e acreditem sempre. Orgulhoso da equipa".