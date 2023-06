Mundial feminino. Dolores Silva realça motivação do grupo

”, afirmou, à margem de um evento de apresentação de uma campanha publicitária, patrocinada por uma marca de cervejas.Cumprido o sonho de estar num Mundial, para o qual também contribuíram gerações anteriores de futebolistas, Dolores Silva salientou que, agora, são elas a inspirarem “as gerações futuras”, numa competição onde vão “competir contra as melhores” equipas.”, sublinhou ainda a jogadora.Antes da estreia no Mundial, a equipa das quinas tem agendados dois jogos de caráter particular, frente à Inglaterra, no sábado, em Milton Keynes, e diante da Ucrânia, em 7 de julho, no Estádio do Bessa, Porto, na despedida antes de ir para a Nova Zelândia.”, frisou a atleta.A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália.No Grupo E do Mundial, Portugal defronta as vice-campeãs mundiais dos Países Baixos (23 de julho), o Vietname (27), e as campeãs do mundo Estados Unidos (1 de agosto).