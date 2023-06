Mundial feminino. Jéssica Silva quer Portugal competitivo

“Temos de acreditar em nós. Sabemos perfeitamente aquilo que tem sido o processo e o caminho ao longo destes anos todos, por isso é que estamos no Mundial. O que nós queremos fazer é chegar lá e continuar a mostrar o Portugal competente e competitivo que temos mostrado ao longo destes anos”, frisou, aos jornalistas, a internacional lusa.



À margem de um evento de apresentação de uma campanha publicitária patrocinada por uma marca de cervejas, de apoio à equipa das quinas, Jéssica Silva considerou que a inédita presença de Portugal num Mundial feminino “traduz todo o trabalho que foi feito”, com as jogadoras a olharem para isso como uma “responsabilidade acrescida”.



“Ainda faltam 25 dias e acho que o maior inimigo acaba por ser esta espera, que revela também alguma ansiedade, mas ainda é cedo. Estamos muito focadas em aprimorar os processos e em perceber o que o professor Francisco Neto quer que nós façamos em campo, mas estamos muito felizes, muito orgulhosas, muito motivadas e com sentido de trabalho muito grande. Portanto, acho que está tudo alinhado”, realçou a avançada.



Jéssica Silva, de 28 anos, alcançou recentemente as 100 internacionalizações ao serviço da seleção nacional, um feito que “estava longe de imaginar” quando começou a jogar futebol, embora lembre alguns percalços que não lhe permitiram conseguir mais cedo.



“É um marco muito especial e algo que me deixa bastante orgulhosa. O que eu quero é continuar a orgulhar e representar Portugal ao mais alto nível, como também continuar a mostrar que a marcar presença em fases finais é onde Portugal tem de estar”, atirou.



Sendo uma das mais experientes do grupo, a futebolista do Benfica, de 28 anos, aponta à necessidade de compreender que, efetivamente, existem seleções melhores e que já se encontram em fases finais há mais tempo, sem que isso invalide a capacidade das lusas.



“Nós somos as novatas e temos de continuar a crescer e a aprender com elas, mas isso não invalida o facto de termos de nos mostrar capazes e de continuar a mostrar aquilo que temos feito”, sublinhou a dianteira, que atua preferencialmente pelos dois flancos.



A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália -, após dois jogos de caráter particular.



A equipa nacional terá testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, dia 7 de julho, de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra os Países Baixos, em 23 de julho, o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, no dia 1 de agosto.