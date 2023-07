Mundial feminino. Liga portuguesa representada por 23 jogadoras

O tricampeão Benfica é o principal responsável por esta representação, com a média Ana Vitória, que já assinou pelo Paris Saint-Germain para a época de 2023/24, e Nicole Raysla entre as eleitas do Brasil.A estas juntam-se outras duas jogadoras que estiveram na Liga 2022/23 ao serviço do Benfica, a avançada internacional canadiana Cloe Lacasse, que vai na próxima temporada jogar nas inglesas do Arsenal, e a centrocampista nigeriana Christy Ucheibe.A defesa Carina Baltrip-Reyes, do Marítimo, consta entre as selecionadas do Panamá e a avançada Huynh Nhu, do Länk Vilaverdense, nas do Vietname, adversário de Portugal na segunda jornada do Grupo E, no próximo dia 27.A Liga portuguesa é a principal fornecedora da seleção nacional, com 17 jogadoras que alinham em clubes lusos entre as eleitas de Francisco Neto.O Benfica, com nove, destaca-se nas escolhas do selecionador luso, seguido de Sporting, com quatro, Sporting de Braga, com três, e uma do Marítimo.A equipa das quinas é completada por seis "estrangeiras": a guarda-redes Inês Pereira, que alinha nas suíças do Servette, a defesa Joana Marchão, nas italianas do Parma, enquanto o campeonato espanhol conta com as restantes quatro internacionais: Andreia Jacinto (Real Sociedad), Tatiana Pinto (Levante), Fátima Pinto (Alavés), na próxima época de regresso ao Sporting, e Diana Gomes (Sevilha).A seleção portuguesa feminina é estreante no Mundial de 2023, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto, com a seleção lusa integrada no Grupo E, com Países Baixos (jogo em 23 de julho, em Dunedin), Vietname (27, em Hamilton) e Estados Unidos (1 de agosto, em Auckland).