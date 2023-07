Mundial feminino. Portugal cumpre treino marcado por alguns "sustos"

No jogo que pontuou a maioria da sessão, em campo reduzido, primeiro a central Diana Gomes e depois a avançada Jéssica Silva abandonaram com queixas físicas, em duas situações que mereceram cuidados, mas não aparentaram gravidade.



Em sentido contrário, destaque para a integração da central Sílvia Rebelo e da média Fátima Pinto, que vinham treinando à parte do grupo desde a chegada à Nova Zelândia.



Por seu lado, a avançada Kika Nazareth, que se lesionou em 1 de julho, no empate a zero no reduto da campeã europeia em título Inglaterra, ainda trabalhou à parte, mas deu mostras de estar mais perto da recuperação.



A jovem jogadora do Benfica, de 20 anos, acabou o treino a rematar à baliza, perante a oposição de Rute Costa, dando os melhores sinais, a seis dias da estreia lusa na prova.



No Mangere Centre Park, o dia das portuguesas começou com trabalho no ginásio, situado ao cimo da única bancada do recinto, e prosseguiu no relvado, primeiro com trabalho físico e depois com bola, seguindo-se o jogo que fechou a sessão.



A grande novidade foi a presença de público, tendo sido cerca de uma centena os espetadores, entre os quais portugueses, que se dirigiram ao local para ver treinar a formação das ‘quinas, sendo também notada a presença da mascote do Mundial2023.



No final da sessão, as jogadoras lusas foram agradecer e confraternizar com o público presente.



A formação das quinas prossegue a preparação para o Mundial2023 na terça-feira, com um treino previsto para as 23h30 de segunda-feira em Lisboa, estando o horário ainda por confirmar.



Portugal tem estreia no Mundial marcada para dentro de seis dias, no domingo, pelas 8h30 em Lisboa, em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais, em encontro da primeira jornada do Grupo E.