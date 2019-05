Mundial sub-20. Hélio Sousa assume exigência da prova

Foto: Lusa

O técnico da equipa das quinas assume a exigência de jogar de três em três dias nesta fase de grupos. Depois da Coreia vem logo a Argentina.



Hélio Sousa já campeão europeu de sub-17 e sub-19 tenta algo inédito, ser também campeão do mundo de sub-20, algo que conseguiu há 30 anos como jogador.





O Portugal-Coreia do Sul joga-se este sábado, a partir das 14h30, de Lisboa, com informações na Antena 1 e relato na RDP Internacional, RDP África e Internet.

Equipa das quinas a 100 por cento



A seleção portuguesa de futebol de sub-20 realizou esta sexta-feira o último treino antes da estreia no Mundial2019, no sábado, diante da Coreia do Sul, num apronto no qual Hélio Sousa voltou a ter todos os jogadores à disposição.



Em Ligota, a equipa das quinas preparou a partida frente aos sul-coreanos, desta vez sem qualquer contrariedade, ao contrário do que sucedeu na véspera, em que teve de treinar num campo sintético.



Nos cerca de 40 minutos de sessão a que os jornalistas puderam assistir, o treinador Hélio Sousa contou com os 21 jogadores que trouxe para a Polónia, entre os quais o guarda-redes Ricardo Silva, que será substituído no grupo por Diogo Costa.



O guardião do FC Porto juntar-se-á à comitiva lusa mais tarde, uma vez que está envolvido na preparação dos "dragões" para a final da Taça de Portugal, com o Sporting, que se disputa no sábado, dia em que a seleção nacional de sub-20 defronta a Coreia do Sul, na estreia no grupo F.



Já sem a chuva e o frio que se fizeram sentir em força na quinta-feira, todos os jogadores presentes treinaram sem limitações, começando por realizar exercícios com bola, antes de serem divididos em duas equipas, para a realização de um jogo em campo inteiro.



Tal como sucedeu no primeiro apronto, realizado na quarta-feira, Hélio Sousa também voltou a dar especial importância aos lances de bola parada.