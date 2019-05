Mundial sub-20. Jota lamenta falta de eficácia da seleção

O internacional, considerado o melhor jogador português frente aos argentinos, no final comentou as incidências do encontro e lamentou a falta de eficácia da equipa das quinas no momento de transformar em golos a produção de jogo da equipa.



O médio ala português lembrou que a equipa conseguiu deixarr em campo a marca do seu talento e confirmou que o grupo continua empenhado em mostrar porque é considerado um candidato à vitória final na competição.



Jota admitiu, tal como Cristiano Ronaldo disse uma vez, que quando os golos começarem a aparecer vão suceder-se.



O jogador luso disse ainda que agora é preciso descansar e apontar baterias para o próximo e último jogo do grupo em que Portugal defrontará a África do Sul, sábado, a partir das 19h30, e onde uma vitória colocará a equipa das quinas nos quartos-de-final.