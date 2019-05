Mundial sub-20. Seleção na máxima força

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Mai, 2019, 11:17 / atualizado em 30 Mai, 2019, 11:17 | Seleção Nacional

Em Ligota, na Polónia, o técnico teve os 21 jogadores às suas ordens, depois de na véspera os titulares na derrota com a Argentina (2-0) terem feito apenas trabalho de recuperação na unidade hoteleira em que a seleção está instalada.



O guarda-redes Ricardo Silva foi outro dos atletas presentes, naquela que foi a última sessão em que participou. O jogador dos juniores do FC Porto vai regressar a Portugal na sexta-feira e já não assiste à partida com a África do Sul.



Nos 15 minutos de treino abertos aos jornalistas, todos os jogadores trabalharam sem limitações, realizando exercícios com bola.



A equipa das quinas prepara o jogo da terceira e última jornada da fase grupos, com a África do Sul, que na terça-feira também perdeu, diante da Coreia do Sul, por 1-0.



Portugal segue no terceiro lugar do grupo F, com três pontos, menos três do que a líder Argentina, que já assegurou a passagem aos oitavos de final, e os mesmos da Coreia do Sul, embora os asiáticos estejam em vantagem pela diferença de golos.



O terceiro posto até pode dar acesso aos "oitavos" caso Portugal seja um dos quatro melhores, sendo que uma vitória diante dos sul-africanos garante aos lusos a passagem de forma direta.



Portugal e África do Sul jogam na sexta-feira, a partir das 19h30 (hora de Lisboa), no Estádio Municipal de Bielsko-Biala.