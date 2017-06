Mundial2018: Portugal obrigado a vencer Letónia para continuar na luta pelo primeiro lugar

Lusa 09 Jun, 2017, 10:54 | Seleção Nacional

No segundo posto do agrupamento, a três pontos da Suíça, líder, Portugal tem que bater os letões, no Estádio Skonto, para não deixar fugir ainda mais os helvéticos, que jogam também hoje nas Ilhas Faroé.



Portugal vai ter pela frente o penúltimo classificado do grupo, com apenas três pontos, e um adversário que venceu sempre nas cinco vezes que se defrontaram, a última no ano passado no Algarve (4-1), já a contar para esta fase de apuramento.



Cristiano Ronaldo pode ultrapassar o alemão Miroslav Klose e isolar-se no terceiro lugar da lista dos melhores marcadores de sempre de seleções europeias, caso faça pelo menos um golo no Estádio Skonto.



A Letónia vai estrear novo selecionador e tentar somar os primeiros pontos em casa neste apuramento, já que foi derrotada em Riga pela Hungria (2-0) e pelas Ilhas Faroé (2-0), naquele que é até agora um dos resultados mais surpreendentes do grupo.



O Letónia-Portugal está agendado para as 19:45 (21:45 locais) e terá arbitragem do romeno István Kovács.