Mundial2022. Carlos Manuel acredita em Portugal

”, afirmou o antigo médio, em declarações à agência Lusa.O ex-futebolista, que integrou a equipa das quinas que participou no Mundial de 1986, no México, assumiu que Portugal “pode chegar ou não” ao jogo decisivo no Catar, tendo recorrido a uma situação que aconteceu há 30 anos.”, perspetivou o ex-futebolista, de 64 anos, que em 1984 ajudou Portugal a atingir as meias-finais do Europeu, em França.Carlos Manuel referiu que “a perspetiva tem de ser a melhor” para Portugal, ainda que considere que este é um Mundial fora do que é habitual, pela altura da temporada em que é disputado e pelo país que o vai organizar.”, salientou, embora ressalvando as condições únicas da próxima edição, que, pela segunda vez na história, terá lugar na Ásia, depois de a Coreia do Sul e o Japão terem sido anfitriões em 2002.Para o antigo jogador e treinador, o desempenho das equipas também será influenciado pela altura da temporada em que será disputada a prova e pelas condições climatéricas do país que a vai acolher.