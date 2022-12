Mundial2022. César Ramos arbitra o Portugal-Suíça

O árbitro, de 38 anos, internacional desde 2014, esteve no encontro que ditou a eliminação da seleção nacional nos "oitavos" da edição anterior do Campeonato do Mundo, em 2018, na altura frente ao Uruguai (1-2).Até ao momento, Ramos arbitrou duas partidas no Mundial2022: o Dinamarca-Tunísia (0-0), da primeira jornada do Grupo D, e o Bélgica-Marrocos (0-2), da terceira ronda do Grupo F, que confirmou o adeus dos belgas à competição.César Ramos vai ser auxiliado pelos compatriotas Alberto Morin e Miguel Hernández, enquanto o romeno Istvan Kovacs será o quarto árbitro.As funções de videoárbitro serão desempenhadas pelo canadiano Drew Fischer.Portugal e Suíça defrontam-se nos oitavos de final do Mundial2022, na terça-feira, a partir das 22:h0 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail.