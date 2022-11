Mundial2022. Duelo com Nigéria para testar opções

Na quinta-feira, precisamente uma semana antes do encontro com os ganeses, para o Grupo H do Mundial2022, agendado para 24 de novembro, Portugal terá pela frente um adversário que nunca defrontou e que é orientado pelo português José Peseiro desde maio.A partida, marcada para o Estádio José Alvalade, poderá ser clarificadora quanto às opções do selecionador Fernando Santos, não só por ser a única que a equipa das quinas vai realizar antes da partida para o Catar, mas também por ser diante de um oponente africano, que poderá colocar problemas idênticos aos que a formação lusa vai encontrar logo na estreia na competição.Perante a Nigéria, seleção que estará ausente do Mundial, o técnico terá muito por onde escolher, uma vez que deverá ter à disposição todos os 26 jogadores que convocou para a fase final.





Nos 103 jogos que Fernando Santos leva à frente de Portugal, o avançado participou em 77 e só não foi titular em três, pelo que estará a preparar-se para a 75.ª titularidade sob o comando do selecionador, compondo um trio ofensivo com Bernardo Silva e Rafael Leão.



Africanos quase na máxima força





Do lado da Nigéria, a principal figura é o avançado Victor Osimhen, melhor marcador da Serie A (nove golos) e referência atacante do líder Nápoles, sendo que as "super águias" contam ainda nas suas fileiras com jogadores como Ademola Lookman (sete golos pela Atalanta) ou Samuel Chukwueze (Villarreal).



O portista Zaidu, lesionado, ficou de fora das opções de José Peseiro para este encontro, ao contrário do defesa Bruno Onyemaechi, que alinha no Boavista, o avançado Peter Etebo, ex-jogador do Feirense, ou o lateral Tyronne Ebuehi, com passagem pelo Benfica, todos eles chamados para o duelo em Lisboa.



Portugal e Nigéria jogam na quinta-feira, a partir das 18h45, no Estádio José Alvalade.



Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Catar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.



A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.