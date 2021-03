Mundial2022. Favoritismo de Portugal colocado à prova em Belgrado

Depois de na quarta-feira se ter estreado na fase de apuramento com um triunfo sobre o Azerbaijão (1-0), em Turim, a formação comandada por Fernando Santos prepara-se para enfrentar o segundo embate no grupo, diante de um adversário que também entrou com o pé direito na qualificação, ao bater a República da Irlanda, em casa, por 3-2.



Ambas as seleções seguem com três pontos, pelo que um triunfo permitirá ao vencedor isolar-se, desde já, no topo da classificação do Grupo A, ainda que numa fase inicial da corrida ao Mundial do Qatar.



A Sérvia, atual 30.ª colocada do "ranking" da FIFA, é o único dos quatro adversários que nunca defrontou Portugal numa qualificação para um Mundial, embora já o tenha feito em três apuramentos para campeonatos da Europa, inclusive no mais recente, de 2020, depois de Euro2008 e Euro2016.



No Estádio Rajko Mitic, também conhecido como Marakana, reduto do Estrela Vermelha, Portugal poderá sentir reais dificuldades, mas, por outro lado, encarar o duelo com um conhecimento mais abrangido do oponente, agora treinado por Dragan Stojkovic, que no início deste mês substituiu Ljubisa Tumbakovic, após o falhanço na qualificação para o Euro2020.



Em seis partidas oficiais com a seleção dos Balcãs, Portugal nunca perdeu, tendo vencido por três vezes – duas das quais precisamente nas duas últimas visitas a solo sérvio - e cedido outros tantos empates.



A "fortíssima" Sérvia, como Fernando Santos a classificou na altura do sorteio, em 7 de dezembro último, conta no elenco com nomes de qualidade bem conhecidos do futebol europeu, alguns dos quais já vestiram as cores de equipas lusas, casos dos ex-benfiquistas Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Andrija Zivkovic (PAOK) e Filip Djuricic (Sassuolo) ou do ex-sportinguista Nemanja Gudelj (Sevilha).



Além de Marko Grujic, que atualmente representa o FC Porto, por empréstimo do Liverpool, há ainda a registar Dusan Tadic (Ajax), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic, que já assistiu para vários golos de André Silva no Eintracht Frankfurt, e o goleador Aleksandar Mitrovic (Fulham), autor de dois tentos no triunfo de quarta-feira sobre a República da Irlanda.



O encontro entre Portugal e a Sérvia está agendado para sábado, a partir das 19h45 (hora de Lisboa), em Belgrado. Três dias depois, a equipa das quinas jogará com o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, no último encontro desta primeira tripla jornada de qualificação.



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 decorre até 16 de novembro, sendo que o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final.



Já os segundos classificados vão disputar os "play-offs" de apuramento, juntamente com dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os "play-offs".



Destas 12 equipas presentes nos "play-offs", que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.



O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país nessa altura do ano, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.