Mundial2022. Fernando Santos anuncia primeira convocatória pós-Euro2020

Pelo meio, a equipa das quinas vai regressar à Hungria, onde passou grande parte do último Euro2020, para disputar um particular com o Qatar, em Debrecen, em 4 de setembro. A seleção anfitriã do Mundial2022 foi inserida no grupo de qualificação de Portugal, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição.O selecionador não deverá mexer muito nas opções que levou ao último Europeu, sendo já certas duas baixas, ambas por lesão: Renato Sanches lesionou-se num joelho e foi recentemente operado, enquanto João Félix também passou por uma cirurgia logo após a prova continental e continua a recuperar da intervenção ao tornozelo direito.De regresso às opções deverá estar João Cancelo, que chegou a estar no lote de convocados para o Euro2020, mas viu o azar bater-lhe à porta em vésperas da estreia de Portugal. O lateral do Manchester City esteve infetado com o novo coronavírus e acabou por ser rendido por Diogo Dalot.Face ao arranque pouco fugaz de William Carvalho, no Bétis, e Sérgio Oliveira, no FC Porto, uma das novidades poderá prender-se com a chamada do médio João Mário, que não entra nas contas da seleção há quase dois anos, mas que tem estado em destaque nos primeiros tempos ao serviço do Benfica.Já o luso-brasileiro Matheus Nunes também ambiciona por uma oportunidade, tendo em conta que tem passaporte português e tem sido um dos principais motores do meio-campo do Sporting, curiosamente assumindo o lugar que pertencia a João Mário na temporada passada.





Embora sujeito a surpresas,No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do Grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar o "play-off" de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para o "play-off".Destas 12 equipas presentes no "play-off", que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.