Mundial2022: Fernando Santos divulga convocatória para fase final na quinta-feira

Portugal, que vai defrontar Gana, Uruguai e Coreia do Sul, no grupo H do Mundial2022, participa na fase final da competição pela nona vez, a sexta consecutiva.



O selecionador Fernando Santos vai divulgar a lista de ‘eleitos’ em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na quinta-feira, a partir das 17:30, de acordo com o comunicado da FPF.



Os avançados Diogo Jota, do Liverpool, e Pedro Neto, do Wolverhampton, são ausências certas do Mundial, devido a lesões.



O Mundial2022 vai ser disputado no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.



A equipa das ‘quinas’ vai estrear-se frente ao Gana, em 24 de novembro, defrontando o Uruguai, quatro dias depois, e a Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, em 02 de dezembro.