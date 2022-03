Mundial2022. Fernando Santos faz escolhas para o "play-off"

Caso se confirmem estas ausências, Fernando Santos tem, para o embate com a Turquia, em 24 de março, quatro baixas em relação à lista inicial de 26 convocados para os jogos de novembro de 2021 com Irlanda e Sérvia, que condenou Portugal ao "play-off", pois João Cancelo está castigado, tal como Renato Sanches.No que respeita à lista - que contemplará a eventualidade de um segundo jogo, que Portugal só disputará, novamente no Dragão, em 29 de março, com Itália ou a Macedónia do Norte, se vencer os turcos -, Cancelo é, porém, presença certa.Destes jogadores, até podem voltar mais do que três, uma vez que é provável a saída, por opção, entre os 26 originais de novembro, de João Mário, que perdeu a titularidade no Benfica.Nos eleitos, não deverão estar Pedro Gonçalves, que tem estado lesionado, Trincão, pouco utilizado no Wolverhampton, bem com três jovens que se têm destacado no FC Porto e estarão à porta da equipa das quinas, o lateral João Mário e os médios Vítor Ferreira e Fábio Vieira.