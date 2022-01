Mundial2022. FIFA ‘limpa’ cartões amarelos para os ‘play-offs’ europeus

Tendo em conta que qualquer jogador que veja dois cartões amarelos durante a qualificação fica automaticamente suspenso por um jogo, a UEFA solicitou ao organismo máximo do futebol mundial uma ‘amnistia’ para os atletas que tinham terminado a fase de grupos com apenas um amarelo.



Desta forma, os cerca de 100 jogadores que se encontravam nesta situação vão entrar nos ‘play-offs’ com ‘cadastro’ limpo, pelo que um eventual cartão amarelo que lhes seja exibido nas meias-finais não os impedirá de participar nas finais, caso as respetivas seleções se apurem.



Por outro lado, os jogadores que viram o segundo cartão amarelo na última jornada da fase de apuramento continuarão impedidos de jogar nas meias-finais dos ‘play-offs’, o mesmo acontecendo com atletas que tenham sido expulsos nessa derradeira ronda.



Com esta decisão da FIFA, os internacionais portugueses Rúben Dias, José Fonte, Danilo Pereira, João Moutinho, Palhinha e Diogo Jota, todos com um cartão amarelo exibido na fase de apuramento, vão entrar nos ‘play-offs’ de ‘ficha’ limpa.



Em sentido oposto, João Cancelo e Renato Sanches, que foram admoestados com um segundo amarelo na última ronda da qualificação, com a Sérvia, serão ‘baixas’ para o embate com a Turquia, em 24 de março, no Estádio do Dragão, na meia-final do caminho C dos ‘play-offs’.



Caso vença os turcos, Portugal jogará a final novamente naquele recinto, em 29 de março, diante de Itália ou Macedónia do Norte, que se defrontam na outra meia-final do caminho C.



No caminho A, foram sorteadas as meias-finais Escócia-Ucrânia e País de Gales-Áustria, enquanto no caminho B jogar-se-ão o Rússia-Polónia e o Suécia-República Checa.



O vencedor de cada caminho nos ‘play-offs’ europeus qualificar-se-á para a fase final do Mundial, ficando assim preenchidas as últimas três vagas europeias para o Qatar2022, para o qual já se apuraram diretamente 10 seleções do velho continente.



O Campeonato do Mundo de 2022 vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro.