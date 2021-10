Mundial2022: Francês Benoît Bastien vai arbitrar o Portugal-Luxemburgo

Bastien, de 38 anos, vai dirigir pela primeira vez um encontro da seleção portuguesa, depois de em 2016 ter arbitrado uma partida do Sporting de Braga na Liga Europa e em 2017 ter estado num Portugal-Sérvia, em sub-21.



O árbitro gaulês, que é internacional desde 2014, vai ser auxiliado por Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, enquanto Benoît Millot será o videoárbitro (VAR).



Portugal e Luxemburgo jogam na terça-feira, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.



Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.



Já o Luxemburgo, que tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).