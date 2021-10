Mundial2022. João Mário e a dificuldade de estar longe da seleção

O jogador do Benfica, de 28 anos, esteve arredado da equipa principal das quinas’ durante quase dois anos, apesar de ter sido um dos jogadores cruciais na conquista do 19.º título nacional do Sporting, na temporada passada.Contudo, tal como já tinha acontecido na '´"janela" internacional de setembro, voltou a merecer a confiança do selecionador Fernando Santos para o encontro particular com o Qatar, no sábado, e para o duelo com o Luxemburgo, na terça-feira, de apuramento para o Mundial2022.”, começou por dizer João Mário, em conferência de imprensa.Questionado sobre o porquê de voltar a ser chamado enquanto jogador do Benfica e não quando representou o Sporting no passado recente, João Mário considerou que a “seleção é um pouco o momento”, lembrando que na época passada houve outros médios que se apresentaram a um grande nível.”, justificou.No balneário das quinas voltou a encontrar Matheus Nunes, um jogador estreante em convocatórias ‘AA’ e com quem jogou nos "leões".”, desejou.No centro do terreno é onde João Mário se sente mais confortável e explica que hoje é um jogador “”.”, concluiu.A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, a partir das 20h15, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, às 19h45, para o grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).