Mundial2022. Jota foi a única baixa no último treino para o jogo com o Luxemburgo

O avançado do Liverpool, que tem estado a contas com problemas musculares, manteve-se a fazer trabalho de recuperação no hotel e falhou a derradeira sessão, parecendo mais do que certo que ficará de fora das opções para o encontro de terça-feira.Ao início da tarde, Fernando Santos e um jogador a designar fazem em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com o Luxemburgo, o antepenúltimo do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, que está agendado para terça-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, e que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.Com o triunfo da Sérvia diante dos luxemburgueses (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que lideram, mas têm mais uma partida realizada.O Luxemburgo, que também tem menos um jogo, é terceiro, com seis pontos, à frente de República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um).