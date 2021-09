Mundial2022. Matheus Nunes é estreia nos convocados de Portugal

Ao início da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos divulgou o lote de atletas escolhidos, para os jogos no Estádio Algarve, com os qataris, em 9 de outubro, e os luxemburgueses, a 12.





Eis a lista de convocados:

Guarda-redes - Anthony Lopes (Olympique Lyon), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (AS Roma);



Defesas - João Cancelo (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);



Médios - Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting CP), Matheus Nunes (Sporting CP), William Carvalho (Real Betis), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (SL Benfica) e João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC);



Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valencia CF) e Rafa Silva (SL Benfica).







Para trás nesta fase de qualificação para o Mundial2022 ficaram os encontros com República da Irlanda (2-1) e Azerbaijão (3-0).





Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).