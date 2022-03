Mundial2022. Portugal começa a preparar jogo com a Turquia

Os 25 convocados pelo selecionador luso, Fernando Santos, vão concentrar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, ja com o portista Vítor Ferreira integrado em lugar do médio Rúben Neves, do Wolverhampton, que saiu lesionado da derrota frente ao Leeds (2-3), na sexta-feira.



De resto, todos os atletas que no domingo foram titulares pelos respetivos clubes apenas devem fazer trabalho de recuperação.



A sessão de treino está agendada para as 18h00, no relvado principal da Cidade do futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, não estando prevista conferência de imprensa.



Portugal inicia o "play-off" frente à Turquia na quinta-feira, às 19h45, e, caso vença, vai disputar a final do caminho C do "play-off" de qualificação para o Mundial2022, também no Estádio do Dragão, no Porto, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.



Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.