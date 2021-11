Mundial2022. Portugal conhece adversário nas meias-finais dos "play-offs"





Face ao estatuto de cabeça de série, Portugal vai disputar em casa, em 24 ou 25 de março de 2022, o encontro das meias-finais, que serão disputadas a uma só mão, e terá pela frente uma das seis seleções que não são cabeças de série no sorteio: Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa.



Em caso de apuramento para uma das três finais dos "play-offs", que se jogam em 29 de março de 2022, a equipa das quinas já poderá defrontar um dos outros cabeças de série, sendo que será o sorteio de hoje a determinar o local dessa eliminatória, também decidida em jogo único.



No sorteio dos "play-offs", as 12 seleções presentes vão ser divididas em três "caminhos", e em cada qual serão jogadas meias-finais e final. O vencedor de cada "caminho" qualificar-se-á para a fase final do Mundial, ficando assim preenchidas as últimas três vagas europeias para o Qatar2022, para o qual já se apuraram diretamente 10 seleções do velho continente.



Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de série vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo, enquanto os anfitriões nas finais, também disputadas em jogo único, em 28 e 29 de março, serão sorteados.



O sorteio dos "play-offs" europeus de qualificação para o Campeonato do Mundo está agendado para as 16h00, na sede da FIFA, em Zurique.



- Equipas qualificadas para os "play-offs":



Pote 1



Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales.



Pote 2



Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa.



