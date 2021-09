Mundial2022. Portugal dá tudo por uma vitória com a República da Irlanda

O campeão da Europa em 2016 mede forças com um adversário com o qual apenas disputou apenas quatro partidas oficiais, num historial claramente equilibrado, com um triunfo para a equipa das quinas, outro para a República da Irlanda e ainda duas igualdades.





O primeiro jogo entre as duas seleções remonta a 16-06-1946, em Lisboa, com o triunfo da equipa das quinas, por 3-1, com golos de Rogério, Peyroteo e Araújo.











Cristiano Ronaldo está a apenas um golo de se isolar como melhor marcador mundial por seleções e poderá fazê-lo hoje. Para já, o avançado, de 36 anos, que, na sexta-feira, deixou a Juventus para regressar ao Manchester United, partilha a marca de 109 tentos com o iraniano Ali Daei.





O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está marcado para as 19h45, no Estádio Algarve, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).







A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os "play-offs" de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os "play-offs".