Mundial2022. Portugal prepara decisão com a Sérvia após empate em Dublin

A equipa das quinas, que optou por regressar a Portugal logo após o encontro em Dublin, tem um treino agendado para as 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.



É expectável que os jogadores que iniciaram a partida em Dublin realizem trabalho específico de recuperação e não subam ao relvado, havendo ainda a dúvida relativamente a Bernardo Silva, que falhou o jogo com os irlandeses e ficou em Portugal a recuperar de problemas físicos.



Por seu lado, o central Pepe é baixa certa para o decisivo encontro com os sérvios, depois de ter sido expulso em Dublin, onde viu o amarelo aos 72 e 82 minutos.



Na quinta-feira, a seleção nacional empatou 0-0 com a República da Irlanda, tendo subido ao primeiro lugar do Grupo A de qualificação, com 17 pontos, os mesmos da Sérvia, com a qual Portugal vai medir forças no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, no derradeiro encontro da fase de grupos.



Portugueses e sérvios os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.



Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19h45 de domingo.