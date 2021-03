Mundial2022. Portugal procura oitava fase final

Os campeões europeus em título têm pela frente um agrupamento sem segredos, uma vez que sérvios e irlandeses, bem como Azerbaijão e Luxemburgo, já se cruzaram com a seleção nacional noutras fases de qualificação.Depois das presenças nos mundiais de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, Portugal vai começar a trilhar caminho para o Qatar, em 2022, já a partir de quarta-feira, diante do Azerbaijão, na primeira de três partidas do Grupo A que a equipa das `quinas` irá disputar em sete dias.Embora atue na condição de visitada,Contudo, os luxemburgueses, a par do Azerbaijão, partem com ínfimas hipóteses de sucesso do Grupo A, ao contrário da República da Irlanda, que, em teoria, vai lutar com a Sérvia pelo segundo posto, que dá acesso aos `play-offs`.





Regresso em setembro







Dado o adiamento do Euro2020 para o verão deste ano, a qualificação para o Mundial2022 só será retomada em setembro, com a seleção nacional a receber precisamente os irlandeses, quase duas décadas depois do último confronto oficial, então no apuramento para o Mundial2002.A dupla jornada de setembro inclui ainda a viagem ao Azerbaijão, sendo que, entre os confrontos com os irlandeses e os azeris, Portugal defrontará o Qatar, organizador do próximo campeonato do Mundo e que vai integrar, a convite da UEFA, o Grupo A da qualificação europeia, embora não haja pontos em disputa nas partidas em que participem os qataris.Um segundo embate com o Qatar, em outubro, antecede a receção da seleção nacional ao Luxemburgo, com a fase de grupos a encerrar em novembro, com dois jogos que podem ter contornos decisivos: a visita à República da Irlanda e, na derradeira ronda, o encontro com a Sérvia, em território luso.





Como chegar à qualificação







A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 arranca este mês e termina em 16 de novembro. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os "play-offs" de apuramento, juntamente com dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os "play-offs".Destas 12 equipas presentes nos "play-offs", que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país nesse período, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.