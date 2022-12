Mundial2022. Portugal tem histórico desfavorável com a Suíça

Em Genebra, num embate disputado em 12 de junho, um golo apontado por Haris Seferovic, jogador emprestado pelo Benfica ao Galatasaray, deu o triunfo aos helvéticos (1-0) e revelou-se determinante para Portugal ficar, em setembro, fora da "final four" da Liga das Nações.Ainda assim, o passado recente até é risonho para a formação das quinas, por culpa do 2-0 na Luz, em 2017, que valeu um lugar no Mundial de 2018, do 3-1 no Dragão, de 2019, com direito a apuramento para a final da primeira edição da Liga das Nações, e do 4-0 em Alvalade, já em 2022, na segunda jornada da terceira edição da mais recente prova da UEFA.Na casa do Benfica, decidiu um autogolo de Johan Djorou e um tento de André Silva, no reduto dos "dragões", imperou um "hat-trick" de Cristiano Ronaldo, contra um penálti de Ricardo Rodríguez, e no anfiteatro dos "leões", Ronaldo "bisou" e ainda faturaram Wiliam Carvalho, a abrir, e João Cancelo, a fechar.Não fosse o desaire em Genebra e Portugal poderia, eventualmente, ter igualado os 10 triunfos dos helvéticos, mas poderá aproximar-se na terça-feira, sendo que, para tal, tem de ultrapassar um conjunto que só perdeu para o Brasil (1-0) na ‘poule’ G, tendo batido os Camarões (1-0) e a Sérvia (3-2).Ao nível de igualdades, são cinco, e, no que respeita aos golos, verifica-se uma igualdade a 34.





Começar a inverter o histórico desfavorável



De resto, os lusos só no final da década de 80 começaram a virar o histórico desfavorável, mais precisamente em 26 de abril de 1989, com o primeiro triunfo em jogos oficiais ante os helvéticos (3-1), num embate de qualificação para o campeonato do Mundo de 1990.



No Estádio da Luz, João Pinto, aos 48 minutos, Frederico (56) e Vitor Paneira (69), construíram aquele que foi, então, o quarto triunfo - somando os particulares - frente aos suíços, que reduziram por Dario Zuffi (64).



Em setembro de 1989, seguiu-se nova vitória, por 2-1, igualmente na qualificação do Mundial90, mas em Neuchâtel.



Um penálti marcado por Kubilay Türkyilmaz deu vantagem à Suíça, aos 28 minutos, mas, na segunda parte, Paulo Futre, aos 69, também da marca do castigo máximo, e Rui Águas, aos 74, operaram a reviravolta.



Seguiu-se um empate a um golo em 1993, na qualificação para o Mundial de 1994, antes de Portugal voltar a perder duas vezes consecutivas, ambas por 2-0, o primeiro na fase final do Euro2008, selado por um "bis" de Hakan Yakin, que marcou aos 71 e 83 minutos, o segundo de penálti, num jogo da fase de grupos para o qual a seleção lusa já chegou apurada para a fase seguinte.



Depois, em 6 de setembro de 2016, no primeiro jogo oficial após a conquista do Euro2016, Portugal voltou a "cair" pelo mesmo resultado, desta vez fixado com tentos de Breel Embolo, aos 23 minutos, e Admir Mehmedi, aos 30.



O 26.º encontro entre lusos e helvéticos está agendado para terça-feira, pelas 19h00 (em Lisboa), em Lusail, naquele que é o maior palco do Mundial2022, no Catar.