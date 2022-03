Mundial2022. Portugal treinou na máxima força

O selecionador luso, Fernando Santos, que no domingo teve à disposição, pela primeira vez, todos os eleitos, após o defesa Pepe ter recuperado da infeção com o coronavírus, voltou hoje a ter o grupo completo no palco do desafio de terça-feira.



Durante os primeiros 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, o grupo foi dividido em dois, para os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, à exceção dos três guarda-redes, que efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.



Antes de iniciar-se o derradeiro apronto, esteve presente no relvado o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, assim como o homólogo do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.



A seleção lusa está na final do caminho C dos "play-offs", após ter vencido por 3-1 a Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.



Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.



O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.