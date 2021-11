Mundial2022. Portugal vai à luta com a Sérvia sem Pepe e Bernardo em dúvida

Os lusos entram no relvado do Estádio da Luz, em Lisboa, como primeiros classificados do Grupo A, com os mesmos 17 pontos dos sérvios, mas com melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8), pelo que só a vitória interessa aos visitantes.No domingo, Fernando Santos já sabe que não terá o central portista para parar o ataque sérvio e espera poder contar no ataque com Bernardo Silva, que falhou os dois treinos de preparação e nem sequer viajou com a comitiva para a capital irlandesa, ficando em Lisboa a recuperar dos problemas físicos.





Atenção aos sérvios







Por seu lado,Lusos e sérvios voltam a encontrar-se, depois do final polémico em Belgrado, em 27 de março, onde o ‘capitão’ Cristiano Ronaldo ainda conseguiu introduzir a bola na baliza contrária, mas, sem ajuda tecnológica (não havia VAR), a equipa de arbitragem não viu assim o lance e o encontro terminou empatado a dois golos.Antes, o avançado Diogo Jota, com um "bis" de cabeça, aos 11 e 36 minutos, tinha marcado para o Campeão da Europa de 2016, com os sérvios a recuperaram da desvantagem, face aos golos de Aleksandar Mitrovic, aos 46, e Filip Kostic, aos 60.





"Pesos-pesados" preprados







Sem Raphaël Guerreiro, lesionado, Nuno Mendes foi o único defesa esquerdo de raiz chamado para a dupla jornada decisiva, porém falhou o duelo com os irlandeses, devido a castigo, mas será aposta quase certa no domingo.Portugal e Sérvia jogam no domingo, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, no último encontro do conjunto luso no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.