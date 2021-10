Mundial2022: Rúben Neves recusa que Portugal esteja "à vontade" no grupo de qualificação

O jogador do Wolverhampton, que falava em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, recordou que o futebol é fértil em surpresas, pelo que a vantagem pontual para a Sérvia, segunda colocada do grupo, com menos dois pontos, não traz qualquer tipo de conforto à equipa das ‘quinas’.



“À vontade, não. Não há jogos fáceis, como já ficou demonstrado inúmeras vezes. Sabemos que teremos de estar ao nosso melhor nível para vencer o Luxemburgo. Mas, antes disso, há um jogo com o Qatar e, para nós, não há jogos amigáveis”, disse.



O jogador, de 24 anos, é um dos vários médios chamados por Fernando Santos para os compromissos com o Qatar e o Luxemburgo, num lote do qual faz igualmente parte o estreante Matheus Nunes, do Sporting.



“Temos um leque enorme de jogadores para ser chamado e estamos habituados a isso. O ‘mister’ tem uma tarefa extremamente difícil para escolher a convocatória e escolhe sempre em função do melhor para a seleção. O Matheus é um excelente jogador e estamos muito felizes por tê-lo cá connosco”, referiu.



Apesar de somar apenas nove partidas oficiais como titular da seleção, Rúben Neves assegurou que motivação é coisa que não falta a quem é convocado.



“Motivação para vir à seleção é uma coisa que nem se questiona. Há excelentes jogadores para serem chamados e o grande objetivo é darmos o nosso máximo para ajudar quando cá estamos. É isso que tento fazer. Tenho sempre motivação máxima para representar o meu país”, vincou.



A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.



Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.



Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.