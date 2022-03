Mundial2022. Seleção lusa pode falhar fase final 24 anos depois

Os germânicos seguiram para a fase final e os ucranianos rumaram ao “play-off”, no qual foram eliminados pela Croácia, que viria a ficar no terceiro lugar, na estreia.Quanto a Portugal, que, antes, só tinha estado em dois Mundiais (1966 e 1986) e outros tantos Europeus (1984 e 1996), falhando 22 fases finais, nunca mais esteve ausente: já vai em 11 seguidas, incluindo o Euro2004, para o qual não precisou de se qualificar, na qualidade de anfitrião.





Das 10 fases de apuramento, a formação das quinas raramente passou com facilidade e, em três ocasiões, teve mesmo de disputar um “play-off”, consecutivamente para o Mundial2010, o Europeu2012 e o Mundial2014.



Nas duas primeiras ocasiões, Portugal superou a Bósnia-Herzegovina (1-0 em casa e 1-0 fora, em 2009, e 0-0 fora e 6-2 em casa, em 2011) e, na última, bateu a Suécia, com quatro golos de um “enorme” Ronaldo (1-0 em casa e 3-2 fora, em 2013).



Para o Euro2000 (3-0 à Hungria, para passar com o estatuto de ‘rei’ dos segundos), o Mundial2002 (5-0 à Estónia), o Europeu2008 (0-0 com a Finlândia), o Mundial2018 (2-0 à Suíça) e o Euro2020 (2-0 no Luxemburgo), Portugal só logrou a qualificação na derradeira ronda da fase de grupos.



Mais tranquilas foram as campanhas para o Mundial2006 (selado com um 2-1 ao Liechtenstein) e o Europeu2016 (1-0 à Dinamarca), ambas conseguidas ao penúltimo encontro.



Na corrida ao Mundial2022, Portugal teve a possibilidade de selar o apuramento no último jogo do Grupo A, mas não conseguiu o empate que bastava na receção à Sérvia, ao perder por 2-1 na Luz, em 14 de novembro de 2021.



Desta forma, a formação das quinas caiu nos “play-offs”, sendo sorteado para o caminho C, juntamente com a Turquia, que defrontou nas meias-finais, e a Macedónia do Norte na final. Só um segue para a fase final.



A seleção portuguesa de futebol defrontou na quinta-feira a Turquia, vitória por 3-1.



Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.



Quem vencer o duelo Portugal-Macedónia do Norte, em 29 de março, segue para a fase final do Mundial2022 no Qatar.