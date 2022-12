Mundial2022. Seleção portuguesa na máxima força

Foto: D.R.-Facebook da FPF

A seleção portuguesa de futebol cumpriu esta sexta-feira o último treino antes do jogo com Marrocos, a contar para os quartos-de-final do campeonato do mundo do Catar. o encontro realiza-se este sábado, pelas 15h00. Todos os futebolistas estão disponíveis.