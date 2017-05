Neto diz que seria "especial" jogar pela seleção portuguesa na Rússia

31 Mai, 2017, 17:55 | Seleção Nacional

O defesa-central, que cumpriu a sua quinta temporada no Zenit, espera integrar a lista final de convocados do selecionador Fernando Santos para estar na Taça das Confederações e destacou o desenvolvimento que o futebol russo viveu nos últimos anos.



"É um país que está com grandes infraestruturas, com estádios praticamente novos. As cidades que vão receber os jogos são muito desenvolvidas. Seria especial para mim lá estar, por ser o país onde jogo, mas mais especial seria fazer parte da seleção numa competição dessas", disse Neto.



O jogador de 29 anos, que falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da seleção nacional, preferiu não abordar mais o tema Taça das Confederações e lembrou que o mais importante, para já, é o duelo com a Letónia, de qualificação para o Mundial2018.



"Existe um ambiente de grande harmonia e empenho do grupo. Estamos a preparar o jogo com o Chipre e depois temos a Letónia, que é muito importante. Queremos ter duas boas prestações e duas vitórias", referiu.



Neto, que tem 12 jogos pela seleção lusa, lembrou que o primeiro duelo com a formação letã, no Algarve, "não foi nada fácil", apesar do resultado de 4-1, e considerou que Portugal vai passar por "dificuldades" em Riga.



"Eles conseguiram ainda empatar depois de fazermos o primeiro golo. É uma equipa que só tem três pontos, mas isso não implica que seja fácil. Vai jogar em casa e temos que estar preparados. Sabemos que a vitória é muito importante para podermos ir ao Mundial", disse o jogador formado no Varzim.



Portugal defronta no sábado o Chipre, num particular que vai decorrer no Estoril, e uma semana depois, em 09 de junho, desloca-se a Riga para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A seleção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 02 de julho na Rússia.