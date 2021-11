Neto promove estreia de Clara Moreira e regresso de Vanessa Marques à seleção

Clara Moreira, que alinha nas francesas do FF Yzeure, foi internacional pelas camadas jovens das seleções gaulesas, tendo já realizado um jogo pela seleção B portuguesa, enquanto a centrocampista do Sporting de Braga Vanessa Marques regressa às opções do selecionador Francisco Neto.

O técnico nacional convocou 23 jogadoras para os embates com Israel e Alemanha, marcados para 25 e 30 de novembro, em Portimão e Faro, respetivamente, a contar para o grupo H de qualificação para o campeonato do mundo.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo, com 10 pontos, menos dois do que a líder Alemanha, ambas com quatro jogos disputados, à frente de Turquia, com quatro pontos, Sérvia, com três, e Israel e Bulgária, sem qualquer ponto, todas com três encontros jogados.

Qualificam-se para o Mundial2023, a disputar na Nova Zelândia e na Austrália no verão de 2023, os vencedores dos nove grupos e duas seleções provenientes dos `play-offs`.

A equipa das `quinas` concentra-se na sexta-feira, em Lagos, onde vai estagiar, tendo em vista estes dois embates de qualificação.

Lista das 23 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Servette, Sui) e Patrícia Morais (Sporting de Braga).

- Defesas: Clara Moreira (FF Yzeure, Fra), Joana Marchão (Sporting), Diana Gomes (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica) e Alicia Correia (Sporting).

- Médios: Tatiana Pinto (Levante, Esp), Andreia Norton (Sporting de Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Andreia Faria (Benfica) e Kika Nazareth (Benfica)

- Avançadas: Jéssica Silva (Kansas City, EUA), Telma Encarnação (Marítimo), Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting) e Lúcia Alves (Benfica).