Neto quer seleção feminina dominadora e com bola frente à República da Irlanda

"Espero um Portugal exatamente, com o mesmo registo que teve no último jogo, um Portugal dominador, com bola e que consiga controlar e dominar o jogo", disse Francisco Neto após o último treino, que decorreu no Campo do Lajedo, em Ponta Delgada, e que antecede o segundo jogo particular com a República da Irlanda nos Açores.



O selecionador português admitiu, no entanto, que foram cometidos "alguns erros" no primeiro jogo, na quinta-feira, que terminou com o triunfo luso frente às irlandesas, por 1-0, com um golo de Dolores Dilva, de grande penalidade.



"Acima de tudo teremos de melhorar o jogo posicional, cometemos alguns erros na nossa organização defensiva relativamente ao nosso posicionamento, tentámos corrigir e esperamos um Portugal que consiga não cometer os mesmos erros que cometeu independentemente do jogo ter sido bastante positivo", disse.



Questionado pelos jornalistas, se o 'onze' iria sofrer alterações, o treinador da equipa lusa lembrou que este tipo de jogos particulares, de preparação para a qualificação para o Mundial2019, permite "seis substituições" e serve assim para "observar as jogadoras".



"Vamos ainda refletir, independentemente de fazermos ou não alterações na equipa, possivelmente durante o jogo iremos fazer mais substituições, é normal, há alguma fadiga e o jogo terá outras características e é possível que haja algumas alterações, não muitas. Não é a nossa ideia -- nunca foi -- alterar muito o que somos ", ressalvou.



O selecionador feminino está a contar que a Irlanda apresente, novamente, um "registo semelhante" ao que aplicou no jogo frente à Holanda, campeã da Europa, reconhecendo que "é um sinal de respeito que as equipas têm quando jogam contra Portugal".



A capitã Sílvia Rebelo, que no primeiro jogo ficou no banco, partilha da ideia de que a República da Irlanda vai continuar a "apostar no mesmo estilo de jogo" admitindo que será igualmente "difícil".



"Vai ser novamente um jogo difícil, tal como foi o primeiro, a República da Irlanda é uma seleção bastante forte, mas nós queremos aproveitar este momento para evoluirmos, crescermos e ganharmos confiança para o que nos espera", assegurou a jogadora do Sporting de Braga.



No derradeiro jogo particular antes da visita à Bélgica, em 06 de abril, de apuramento para o Mundial, Francisco Neto não vai poder contar com Fátima Pinto que pediu para ser dispensada por "motivos pessoais" e que já não se encontra nos Açores.



Portugal joga com a República da Irlanda, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no domingo pelas 16:00 locais (17:00 em Lisboa).