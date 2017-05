Novo treino de Portugal com possíveis `reforços` para Fernando Santos

Lusa 31 Mai, 2017, 11:20 | Seleção Nacional

Nos primeiros dois dias de trabalho, o selecionador nacional contou com apenas 16 dos 24 jogadores chamados, sendo para já certo que só vai poder contar com Pepe e Cristiano Ronaldo no inicio da próxima semana.



Os dois jogadores estão ainda ao serviço do Real Madrid, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões frente à Juventus, em Cardiff.



Apesar do Besiktas ainda ter um jogo do campeonato turco para disputar, Ricardo Quaresma já se encontra em Lisboa, mas vai falhar o duelo com o Chipre devido a lesão. O extremo está a recuperar dos problemas físicos junto do departamento médico da seleção nacional.



Pizzi, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro, Bruno Alves e André Gomes foram dispensados dos dois primeiros treinos e podem hoje ser novidade no apronto.



O treino está agendado para as 17:30 e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, um jogador da seleção nacional irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



Os convocados do selecionador português estão, para já, em regime livre, sendo apenas obrigados a comparecer nos treinos.



Portugal defronta no sábado o Chipre, num particular que vai decorrer no Estoril, e uma semana depois, em 09 de junho, desloca-se a Riga, para enfrentar a Letónia, em jogo da sexta jornada do grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2018.



A seleção nacional, que é campeã europeia em título, vai, depois, participar na Taça das Confederações, que vai decorrer de 17 de junho a 02 de julho na Rússia.