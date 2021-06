Números e Curiosidades - Entrada para o EURO 2020

Curiosidades - EURO 2020



- Vai ser o 16º europeu, Portugal vai para o 8º (chegámos à metade de presenças)… impensável há 20 anos!



- Alemanha e Espanha - 3 títulos conquistados



- Ja tivemos 10 campeões europeus, 1 não vai estar presente (Grécia)... 2 já não existem (URSS e CHECOSLOVÁQUIA).



- Das 24 seleccoes presentes, 15 NUNCA estiveram em finais, 9 já estiveram em finais (Alemanha, Espanha, Franca, Itália, Países Baixos, Dinamarca, Rep. Checa, Belgica e ...PORTUGAL)



- Alemanha a seleção com mais presenças, vai ser a sua 13ª participação...e todas consecutivas.



- Inglaterra, fundada em 1863, a seleção mais antiga...



- Macedónia do Norte, a mais recente.



- São duas as selecções que se vão estrear, Finlândia e Macedónia do Norte



- Estão marcados ate ao momento 687 golos nos 15 torneios, 49 sao de PORTUGAL.



- PORTUGAL - Está há 11 jogos consecutivos sem perder em Europeus (9 Junho 2012 – Alemanha-1 Portugal-0, última derrota)





As 24 Seleções APURADAS para o EURO 2020:



1 – Alemanha – 13ª presença

2 – Espanha – 11ª presença

3 – França – 10ª presença

4 – Inglaterra – 10 ª presença

5 – Itália – 10ª jornada

6 – Países Baixos – 10ª presença

7 – Dinamarca – 9ª presença

8 – PORTUGAL – 8ª presença

9 – Suécia – 7ª presença

10 – Rep. Checa – 7ª presença

11 – Bélgica – 6ª jornada

12 – Rússia – 6ª presença

13 – Croácia – 6ª presença

14 – Turquia – 5ª presença

15 – Suíça – 5ª presença

16 – Hungria – 4ª presença

17 – Polónia – 4ª presença

18 – Áustria – 3ª presença

19 – Ucrânia – 3ª presença

20 – Escócia – 3ª presença

21 – Eslováquia – 2ª presença

22 – País de Gales – 2ª presença



AS 2 ESTREIAS:



23 – Finlândia

24 – Macedónia do Norte





CURIOSIDADES:



- Pela 1ª vez na HISTÓRIA, A Bretanha (a grande) está com as suas 3 selecções (em 3), HISTÓRICO. Inglaterra, Escócia e País de Gales todas juntas.



- Já tivemos numa fase final um jogo histórico, a RFA 0 - 1 RDA



- Também pela 2ª vez temos a “CHECOSLOVÁQUIA” junta outra vez, Rep. Checa e Eslováquia vão estar juntas no Europeu.



- Dos 5 países latinos, 4 vão marcar presença, Portugal, Espanha, Itália e França. Só a Roménia vai falhar.



- Hungria, adversário de Portugal, depois de ausente de europeus durante 44 anos, vai agora para o segundo Euro consecutivo (2016 e 2020)



- O. Reahgell – único a vencer o europeu sem ser pelo próprio país. (Grécia 2004). Quem for com treinador estrangeiro … esqueça o europeu!





GRANDE CURIOSIDADE



- Parece mentira, mas não é!! NUNCA nenhuma selecção britânica chegou a uma final. Únicos britânicos em finais … os árbitros em 1960 e 1964 (!)